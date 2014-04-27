Авторизация в Яндекс на Delphi + Synapse

Требуется написать скрипт который сможет ходить по интернету и копировать человека. Например нажатие на кнопку. Требуется: 1. помочь составить тех. задание 2. программа должна уметь работать с прокси 2. программа должна уметь работать с чем-то вроде антикапчи 3. многопоточность 4. возможность ...
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Доброго времени суток,
Нужен код авторизации в passport. yandex. ru, написанный на Delphi (желательно последних версий) + Synapse
Оформление интерфейса минимальное, нужен просто код.
С вас сроки и стоимость.
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