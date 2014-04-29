Доработка плагина для Оперы.

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Имеется плагин для Оперы (текущая версия 20, на webkit). Плагин имеет внутреннее хранилище, и оно видимо переполнилось, так как новые данные не сохраняются. В прошлой версии оперы (до 17 версии была на другом движке) была настройка расширяющая лимиты изначально введение разработчиками, в этой версии такого вроде нет. Необходимо либо найти в опере эти настройки и поправить их, либо переделать плагин для корректной работы.

10 лет назад
magnam
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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