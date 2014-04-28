Adobe Flash разработка рекламного ролика

$500
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки198 просмотров
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-Приложение флеш-клиент считывает JSON конфиг из файла config.jsn из родной директории на сервере.

-В конфиге указаны нескольких URL медиа файлов, IP адреса веб-серверов, URL используемых изображений и другие константы, необходимые для оформления дизайна и логики приложения.

-Приложение предлагает пользователю форму из двух полей "имя" и "номер телефона" в случае если эти данные не переданы в параметрах на странице приложения в виде "/?name=Vasil&phone=0445556565".

-После получения этих данных приложение выбирает случайный IP из указанных в конфиге и сохраняет его в памяти, на него отправляется http-запрос с данными из формы.

- Клиент получает положительный ответ от сервера с айди сеанса, если нет, то выбирает другой айпи из оставшихся.

- После регистрации на сервере клиент кеширует 4 видеофайла указанных в конфиге, пользователю отображается прогресс загрузки.

- По окончанию процесса загрузки клиент снова шлет http-запрос на сервер с айди сеанса и статусом сеанса "видео готово".

- Проигрывается первое виде, за "N" милесекунд до окончания клиент делает запрос на сервер с айди сеанса и статусом сеанса "делаем звонок".

- После этого начинается зацикленное воспроизведение 2го видео.

Во время зацикленного воспроизведения на сервер раз в секунду отправляются запросы с айди сеанса и статусом "ожидаем ответа".

Северве возвращает одно из трех значений

1) "вызов в процессе" - продолжаем, выход из цикла по таймауту, воспроизведение видео 4

2) "вызов принят" - выход из цикла, начинается воспроизведение видео 3 с "M" милесекунды

3) "вызов сброшен" - выход из цикла, начинается воспроизведение видео 4

4) "абонент не доступен" - выход из цикла, начинается воспроизведение видео 4

-После завершения видео 4 появляется форма предлагающая сгенерить персональный URL страницы для друга (по типу "/?name=Vasil&phone=0445556565") и код для встраивания приложения на страницу.

В работу входит 2 этапа правок, касающихся дизайна приложения.

Работа для разработчика только из указанного места расположения.

10 лет назад
ddouble
Эдик 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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