Создать программный продукт для решения уравнения

Необходимо, что бы плагин кликал (открывал) все ссылки на странице которые имеют одинаковые свойства при выводе на экран браузера. Какой именно тип ссылок задается пользователем на текущей странице, запоминания у плагина нет, т.е. зашли на ...
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Создать программный продукт, позволяющий получать решение алгебраического уравнения вида a0xn+a1xn-1+an-1x+an=0.
Методы решения: схема Горнера.
Результатом работы является пояснительная записка, содержащая основные этапы проделанной работы.
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