Программа для диплома по управлению персоналом

Прикладное ПОЗавершен5 заявок217 просмотров
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Для диплома нужна программа по управлению и учету кадров. Особых треб. нет. Делфи или C++. Срок - 5 дн. Недорого. Цена и способ реализации?

10 лет назад
lokomotiv123
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
serj1984
Сергей 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$90
3 дня
Все отлично!
Спасибо за работу! Буду рад дальнейшему сотрудничеству
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