Kernighan

Виктор Kernighan

 
34 годаМолдова/Кишинев
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Лишь то читается легко, что написано с трудом.

Отладка и дизассемблирование (декомпилирование если в наличие есть pdb и мап файлы, в некоторых случаях возможно и без), сети и протоколы, интерфейсы и многое другое.

Отзывы заказчиков
viktor_panin
Виктор 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1500
10 баллов
10 лет назад
Требуется закончить сложный проект на C# NET4
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
CynicRus
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Переписать 5 юнитов с Delphi на C++.
Сотрудничеством очень доволен. Действительно классный и исполнительный специалист. Рекоммендую.
Все было оплачено в срок.
Ответный отзыв
Прикладное ПО
2 отзыва
от $500
от 30 дней
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $500
от 30 дней
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
от $500
от 30 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $500
от 30 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $500
от 30 дней
нет рейтинга