Лишь то читается легко, что написано с трудом.
Отладка и дизассемблирование (декомпилирование если в наличие есть pdb и мап файлы, в некоторых случаях возможно и без), сети и протоколы, интерфейсы и многое другое.
Отзывы заказчиков
$1500
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
11 лет назад
Сотрудничеством очень доволен. Действительно классный и исполнительный специалист. Рекоммендую.
Ответный отзыв
Все было оплачено в срок.
Прикладное ПО
2 отзыва
от $500
от 30 дней
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Базы данных
нет отзывов
от $500
от 30 дней
нет рейтинга
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нет отзывов
от $500
от 30 дней
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нет отзывов
от $500
от 30 дней
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нет отзывов
от $500
от 30 дней
нет рейтинга