Небольшая функция с использованием RPC (Windows)

Требуется написать функцию на языке C или Delphi (Delphi предпочтительней, но я не уверен что вы корректно IDL переведете в pas), которая бы возвращала описание события из журнала Windows с помощью функций EvtRpcGetPublisherMetadata, EvtRpcMessageRender.

Т.е. на входе у вас - Server name, publisher name, EVENT_DESCRIPTOR, и список values

А на выходе - юникодная строка, например "Drivers were successfully installed for device"