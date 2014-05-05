Доработка приложения-видеомонитора на Delphi

$2500
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки221 просмотр
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Необходима доработка приложения, проигрывающего видеопоток, написанного на Delphi.

От Вас требуется:

- разобраться в коде приложения

- принять участие в настройке тестовой площадки (серверная часть написана на C++, ей занимается другой человек)

- исправить ошибку, приводящую к полному прекращению проигрывания видеопотока, при неполадках в сети

- исправить и улучшить журналы, ведущиеся приложением

- провести черновое описание алгоритмов работы приложения.

Работа делится на два этапа.

Первый этап (2-4 дня) - сборка приложения, наладка доступа к тестовой площадке, запуск приложения, и определение объема требуемых работ (и подготовка ТЗ на эти работы). В течение первого этапа уточняется бюджет на разработку.

Второй этап - собственно изучение кода, доработка и тестирование, в соответствии с ТЗ. В процессе изучения кода потребуется подготовить краткое описание кода для облегчения жизни при дальнейшей поддержке ПО.

Требования к Вам:

- Опыт разработки на Delphi не менее 3 лет

- Опыт разработки сетевых приложений типа "Клиент-Сервер"

- Знакомство с протоколами передачи видеопотока

- Готовность удаленно работать в команде (из 2-3 человек) на время проекта

- Крайне желательно отсутствие "основной работы" и готовность уделить работе над проектом от 40 ч в неделю.

Delphi
10 лет назад
headwind
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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