Создание меню автозагрузки для диска

Прикладное ПОЗавершен5 заявок176 просмотров
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Требуется создать меню автозагрузки для диска по макету.

Основные моменты:

- генерация дерева файлов из указанных в конфигурационном файле папок в блок "меню".

- информация подгружается из текстового/html файла лежащего на диске в блок "информация".

- 5 верхних надписей кнопки-ссылки на сайт фирмы.

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10 лет назад
Berkoot
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Keeper89
Юрий 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв
10 лет назад
$180
7 дней
Качественная, быстрая работа не смотря на то, что ТЗ как такового не было. Положительные впечатления как от работы с человеком, так и от готового продукта.
Алексей четко знает чего хочет - в результате имеем готовый продукт в нужные сроки. Оплата и коммуникация на высоком уровне. Спасибо за сотрудничество, обращайтесь еще!
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