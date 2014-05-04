Написать программу для расчета

Приступил к работе, как видел подвижки оплатил 40% без вопросов. Написал в первый раз отрицательный отзыв изза того что не выполнил работу, забросил как нашел другой подороже проект. Затем написал мне удалить отзыв за что он выполнит работу. После редактирования отзыва написал мне: [16:19:14] Михаил Пряничников: я пошутил,можешь оставить отцательный образ,гудбай. Ниче, найдем, накажем.