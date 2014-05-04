Написать программу для расчета

Нужен специалист по работе с графикой в C#, быстро выполнить небольшое задание. Детали уточню лично. Желательно указывайте свой Скайп в предложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коротко:
Связано с рекламой.
Нужно будет указывать выделенный бюджет и количество откликов, пару галочек.
Суть: распределение рекламного бюджета.
Реализация на C# или C++.
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