Написать программу для расчета

Прикладное ПОЗакрыт9 заявок357 просмотров
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Коротко:

Связано с рекламой.

Нужно будет указывать выделенный бюджет и количество откликов, пару галочек.

Суть: распределение рекламного бюджета.

Реализация на C# или C++.

10 лет назад
1nfiniti
Илья 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
priamm
Михаил 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов(-2)
10 лет назад
$130
6 дней
Приступил к работе, как видел подвижки оплатил 40% без вопросов. Написал в первый раз отрицательный отзыв изза того что не выполнил работу, забросил как нашел другой подороже проект. Затем написал мне удалить отзыв за что он выполнит работу. После редактирования отзыва написал мне: [16:19:14] Михаил Пряничников: я пошутил,можешь оставить отцательный образ,гудбай. Ниче, найдем, накажем.
Не советую тратить время на данного заказчика. Заказчик не знает,что ему надо,при этом торгуется,как на базаре. История переписки по запросу
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