Программирование на платформе Asterisk (Oktell)

$1000
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен программист и знаток программных компонентов и решений для колл-центров.

Задача создания универсального продукта для исходящих вызовов.

Требуется программирование:

Сценариев и форм объектов,

Диалоговых форм,

Маршрутов звонков,

IVR-меню

А также настройка и заведение линий провайдера телефонии.

ТЗ сформировано не полностью, готов оплатить разработку ТЗ, реализацию и тестирование.

Сейчас есть готовый продукт от Oktell с базовыми функциями,

по запросу дам удаленный доступ для демонстрации имеющихся

функций и описания требуемого функционала для дальнейшего внедрения.

Готов ответить на все вопросы, если написано мало и сумбурно )

10 лет назад
redhotmotor
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Приложение для инфо киоска

    Ищу специалиста для разработки приложение для тактильного экрана, описание по ссылке: http://download.alesko.eu/karaoke.doc Дизайн предоставлю, нужно примерная цена и сроки, для дальнейшего обсуждения деталей

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • C# steam bot для сайта

    нужен скрипт поведения бота на с# для сайта, чтобы на нем хранить вещи загруженные пользователем, а также отдавать когда это необходимо. Желательно человек, который уже этим занимался ссылка на бота: https://github.com/Jessecar96/SteamBot оставляйте свои контакты

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка приложения-видеомонитора на Delphi

    $2500

    Необходима доработка приложения, проигрывающего видеопоток, написанного на Delphi. От Вас требуется: - разобраться в коде приложения - принять участие в настройке тестовой площадки (серверная часть написана на C++, ей занимается другой человек) - исправить ошибку, приводящую к полному прекращению ...

    Delphi
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа поиска кратчайших путей в графе на Делфи

    $42

    Задание. Написать программу для поиска кратчайших путей в графе с помощью алгоритма Беллмана-Форда. Цена вопроса: 1500р. Сроки: 3 дня. ТЗ вышлю после подачи Вашей заявки. С Уважением.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Программы на Делфи

    $21

    Необходимо написать три несложных программки на Делфи. Цена вопроса: 750р. Сроки: 2-3 дня. ТЗ вышлю после подачи Вашей заявки. С уважением.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание меню автозагрузки для диска

    Требуется создать меню автозагрузки для диска по макету. Основные моменты: - генерация дерева файлов из указанных в конфигурационном файле папок в блок "меню". - информация подгружается из текстового/html файла лежащего на диске в блок "информация". - 5 верхних ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать программу для расчета

    Коротко: Связано с рекламой. Нужно будет указывать выделенный бюджет и количество откликов, пару галочек. Суть: распределение рекламного бюджета. Реализация на C# или C++.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужна консультация в области Метода опорных вектор

    Нужно на пальцах объяснить и применить (теория) – объяснив на практике собственно сам метод. Практику дам в личной переписке, ничего сложно просто не зная метода не могу его применить, а надо :) Назначайте пожалуйста сразу ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Небольшая функция с использованием RPC (Windows)

    $50

    Требуется написать функцию на языке C или Delphi (Delphi предпочтительней, но я не уверен что вы корректно IDL переведете в pas), которая бы возвращала описание события из журнала Windows с помощью функций EvtRpcGetPublisherMetadata, EvtRpcMessageRender. Т.е. на ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад