C# steam bot для сайта

Необходима доработка приложения, проигрывающего видеопоток, написанного на Delphi. От Вас требуется: - разобраться в коде приложения - принять участие в настройке тестовой площадки (серверная часть написана на C++, ей занимается другой человек) - исправить ошибку, приводящую к полному прекращению ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен скрипт поведения бота на с# для сайта, чтобы на нем хранить вещи загруженные пользователем, а также отдавать когда это необходимо.
Желательно человек, который уже этим занимался
ссылка на бота: https://github.com/Jessecar96/SteamBot
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