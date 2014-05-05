Автовыгрузка объявлений на сайт авито.ру

Нужно сделать программу. Программа сама регистрируется на авито, все данные (номер телефона и эл. почта) вводятся произвольно. Выгружается небольшое число объявлений 5-15, далее меняется ip адрес и программа регистрируется заново с другими данными и так же выгружает небольшое количество объявлений и так по кругу. Сами объявления хранятся в этой же программе, забиваются вручную.

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