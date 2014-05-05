Программа для продвижения сайта

Нужно эмулировать нажатия клавиатуры и мыши в компоненте TEmbeddedWB в свернутом окне. Установить фокус ввода на input, ввести несколько символов, потом или нажать enter, или нажать на появившийся выпадающий список.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна программа которая будет автоматически выполнять следующие действия
1. Запуск программы по команде с сервера
2. заход на поисковую систему (Яндекс или Google и другие);
3. ввод поискового запроса;
4. заход на целевой сайт;
5. просмотр определенного количества страниц в течение заранее выбранного промежутка времени;
6. закрытие программы.
Требования
Программа должна повторять все действия так, как будто это реальный пользователь, что бы поисковая система не поняла что это робот.
В ходе поисковой сессии происходит движение мышкой, скроллинг и т.д.
Программа не должна занимать много места, и жрать много ресурсов компьютера
Программа должна иметь систему обновлений и в случае чего её можно было бы обновить и дописать нужные функции и настройки.
Настройки программы на стороне сервера
1. Продвигаемый сайт (поле ввода)
2. Поисковая система (селект) (если поисковая система не выбрана то программа заходит прямо на сайт.
2.2 Ключевое слово по которому можно найти сайт
3. Страна и регион продвижения (чекбоксы) (программа должна выводить списов компьютеров у которых о на установлена с)
4. Длинна сессии (диапогон времени с рандомным значением)(как долго она будет находиться на продвигаемом сайта)
5. Скорость переключения страниц на продвигаемом сайте (диапогон времени с рандомным значением)
6. Показать отчёт(да нет)( после завершения программа должна отчитаться зашла ли она на продвигаемый сайт и сделала всё как нужно)
Данное задание ещё обсуждаться,может какие то функции не понадобяться или будут придуманы новые.
Предпочтение будет отдано человеку с более интересным ценовым предложением.
Указывайте пожалуйста примерную цену данной программы.
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