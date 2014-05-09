Python. Скрипт распознавания текста

нужен скрипт поведения бота на с# для сайта, чтобы на нем хранить вещи загруженные пользователем, а также отдавать когда это необходимо. Желательно человек, который уже этим занимался ссылка на бота: https://github.com/Jessecar96/SteamBot оставляйте свои контакты