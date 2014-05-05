Реализация проекта обработки видео на сайте

Если вы хотите расширить свои знания и изучить технологии обработки видео-потоков, мы готовы вам в этом помочь!Нужно придумать и реализовать обработку видео на сайте. Например, обрезать, делать нарезку файлов, склеивать ролики, менять качество и т.д. Формат входящих и исходящих файлов - mp4.

От исполнителя требуется представить решение данной задачи любым способом (с максимальной кроссбраузерностью).

Как вариант можно изучить и использовать стандартную библиотеку ffmpeg.