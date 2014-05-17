Немного допилить программу на С#

Прикладное ПОЗавершен7 заявок228 просмотров
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Есть небольшая утилита для конвертации .doc в html. Она не работает, если в документе есть гиперссылка или комментарий. Надо ее научить конвертить гиперссылки и пропускать комментарии. Исходники есть.

Прошу указывать ориентировочную стоимость работы и сроки.

10 лет назад
eugenesheremet
Евгений 
42 годаКитай
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
asheronliner
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Александр выполнил задание более чем на отлично, за что ему огромная благодарность.
Хороший заказчик! Приятно работать и оплата своевременная.
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