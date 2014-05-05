Нужен парсер словарей с сайта http://dic.academic.ru/, только внутренних (например http://dic.academic.ru/), словари, ссылки на которые ведут вне этого домена (обычно иностранные языки) парсить не надо

Разметка словарных статей простая, по данному принципу — http://webmaster.yandex.ru/vocabularies/enc-articl...

За 1 проход может парситься 1 словарь, выдача простая (например csv-файл с разделителем, если хочется — то можно xml)

Замеченные тонкости:

1. На некоторые понятия более 1 словарной статьи на странице

2. Есть статьи с картинками (картинки нужно нумеровать и прикладывать в отдельной папке с номером, соответствующим номеру словарной статьи в выходном файле)

Нужны исходники, чтобы возникающие трудности я уже правил сам, желательно Visual Studio

Сейчас интересует цена-сроки