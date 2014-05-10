Множественные замены в бинарном файле

Нужно написать скриптик на каком нить языке в котором я смогу искать набор из определённого количества цифр и потом внутри этого набора менять каждую цифру отдельно. Скажем на Python, Perl или что нибудь такое.

например устанавливаю кол-во цифр - 10 и такие замены:

1-4

3-5

5-3

8-1

оно ищет и находит 1532684748, меняет на 4358614741. и ищёт дальше. И так по всему файлу. остальная часть бинарного файла не меняется