Программа должна выполняться на языке С++ в среде разработки C++ Builder 6.В коде должны быть комментарии. К письму прилагаются: исходный код класса и формы (в форме необходимо переделать вывод информации на экран, вывод должен быть в ListBox, в исходнике вывод идет в Label), методичка данной лабораторной работы, по пунктам которой необходимо доработать исходный код и методички , по которым был выполнен исходный код(для общего понимая структуры и оформления кода,формы).