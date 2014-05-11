PHP разработчик для удаленной работы

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Здравствуйте. Для разработки масштабных высоконагруженных проектов требуются php разработчики на удаленной основе. Гибкий график работы, з/п обсуждается.

Требования:

PHP 5.4, ООП – не менее 2 лет, Yii -framework, MVC, опыт построения сложных систем, DAO, ORM Active Record, Active Form, шаблонирование, маршрутизация, знание встроенных возможностей виджетов JQuery UI, расширение возможностей framework, инсталляция сторонних решений;

Участие в проектах по разработке высоконагруженных приложений. Memcache, опыт написания сложных правил. Rabbit MQ. Опыт работы с очередями;

XML, JSON, Веб-сервисы. Опыт написания модулей интеграции с социальными сетями, внешними поставщиками данных;

PDO. СУБД Oracle 11g или PostgreSQL , отличное знание архитектуры, DDL, DML. Опыт написания триггеров, пакетов, джобов. Индексирование, работа с планами выполнения запросов, оптимизация.

GD графика;

Работа с файлами, потоками;

Знание Apache, IIS, NGINX;

Sphinx, опыт создания полнотекстных индексов, английская и русская морфология;

Аккуратное оформление кода;

Хорошее знание HTML5, CSS3;

Уверенный UNIX, Windows – пользователь.

PHP
10 лет назад
freebill
Сергеев 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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