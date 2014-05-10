Доработка плагина для Оперы.

Приложение "Авторизация с распознаванием лица" Должно работать под windows store + db Sqlite. Вкратце опишу что нужно. Пользователь регистрируется в приложении - вводит имя, свой почтовый адрес, делает снимок себя родимого, снимок сохраняется в БД. При последующих ...
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Имеется плагин для Оперы возникла проблема с размером внутреннего хранилища плагина, место которое отведено в опере уже закончилось, так как в новой Опере нет настройки, увеличивающее его, необходимо сделать правку в плагине.
Вот описание проблемы и пусть ее решения.
https://developers.google.com/chrome/whitepapers/storage
Расширение может запросить увеличение этой квоты, см. документацию: http://dev.opera.com/extensions/storage.html#property-sync-QUOTA_BYTES
Бюджет 20$
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