Доработка плагина для Оперы.

Имеется плагин для Оперы возникла проблема с размером внутреннего хранилища плагина, место которое отведено в опере уже закончилось, так как в новой Опере нет настройки, увеличивающее его, необходимо сделать правку в плагине.

Вот описание проблемы и пусть ее решения.

https://developers.google.com/chrome/whitepapers/storage

Расширение может запросить увеличение этой квоты, см. документацию: http://dev.opera.com/extensions/storage.html#property-sync-QUOTA_BYTES

Бюджет 20$