Программа на C#

$100
Прикладное ПОЗакрыт6 заявок440 просмотров
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Приложение "Авторизация с распознаванием лица"

Должно работать под windows store + db Sqlite.

Вкратце опишу что нужно.

Пользователь регистрируется в приложении - вводит имя, свой почтовый адрес, делает снимок себя родимого, снимок сохраняется в БД.

При последующих авторизациях, пользователь вводит почтовый адрес и делает фото, это фото, сравнивается на схожесть с предыдущим (сравниваются лица), если похоже, пользователь входит в систему, нет - ошибка.

Распознавание уже реализовано!

Осталось реализовать простую авторизацию и запилить windows store, связать с распознаванием лица

10 лет назад
Jezinka
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
vitaliy_1981
Виталий 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$100
5 дней
Ярослав крайне хитрый мошенник, который меня обманул. Убыток составил 50 долларов США. Впрочем, обо всем по порядку. Все началось с того, что заказчик не знал что ему нужно (классический случай), сначала ему нужен был metro style интерфейс, потом WinForms, а после вовсе WPF. В процессе работы заказчик всячески меня торопил, однако когда я закончил работу он заявил, что в ближайшие несколько дней денег не будет. Я покорно подождал и не возмущался. Но каково было моё удивление, когда заказчик заявил, что деньги переведёт только после получения исходников. На мои возражения о больших рисках с моей стороны, он заявил, что рискует не меньше моего. Я прекрасно понимал, что отправив исходники до оплаты я, в конечном счете, ничего не получу. После серии утомительных переговоров и крайней неуступчивости я решил, что людям нужно доверять. В результате мы смогли прийти к компромиссу, а именно заказчик предложил 50% предоплату, а остальную часть суммы переведёт после того, как протестирует программу и изучит исходник на наличие "костылей". Я возможно по доверчивости, возможно по глупости согласился. Я понимал на какой риск я иду, однако меня подбадривала мысль о возможности оставить отзыв, ведь я был выбран в качестве исполнителя. После оплаты заказчик заявил, что программа у него не работает. Я, конечно, попытался выяснить, в чем дело, однако никакого содействия в устранении проблемы заказчик не проявил, если не считать сомнительного скрина окна "приложение остановило работу". Справедливости ради стоит отметить, что программа была протестирована мною на 3-х ПК, и никаких проблем мною замечено не было. На следующий день заказчик уже с его слов в отъезде, а я не получил полной оплаты, и никакой возможности выяснить в чем ошибка у меня теперь нет. Такой расклад меня не устроил, и я хотел оставить отзыв. Но когда я зашёл на страницу проекта, то обнаружил, что моя заявка теперь отмечена как "сотрудничество не состоялось". Отсюда можно сделать вывод, что программа у него заработала, ведь Ярослав спокойно уехал и не желает со мной связаться в скайпе, в том числе для того, что бы проверить новую версию. К счастью, служба поддержки восстановила меня в качестве исполнителя, и я смог оставить отзыв. Крайне не рекомендую к сотрудничеству с Ярославом, а если уж вы решили с Ярославом работать, то советую смотреть в оба!
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