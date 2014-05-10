Цепочка синонимов слов до указанного уровня

Цель программы — из начального слова, или двух, определить наиболее часто используемые в языке синонимы (самые релевантные), для составления рекламы из самых взаимосвязанных по производным от начального слова. Как пример, слово «надежность», предполагается, если запустить цепочку производных синонимов от одного слова, потом от следующих, то раздуется облако, где одних слов будет больше, других меньше, и как я понимаю, слов которых будет больше по количеству (следовательно по взаимосвязям), те слова и будут самыми релевантными.

Возможно, у Вас имеются какие ни будь мысли по этому ТЗ (ниже).

Главная идея: Пишем слово, программа выдает самые лучшие синонимы. Как пример - реклама компании. Наша компания какая? - Надежная. Вводим слово "надежность" программа выдает, что самые популярные синонимы - Ответственность, Устойчивость, Безопасность. А эти слова уже взяты из анализа по алгоритму, в котором программа определяет из всех синонимов самые взаимосвязанные и частые именно во взаимосвязях.

ТЗ (вариант)

Что необходимо для выполнения алгоритма:

База слов-синонимов — нужно найти в интернете

Алгоритм обработки:

1. Задаем список слов (через запятую, или одно слово)

2. Программа обрабатывает каждое слово в отдельности (в итоговой обработке, программа обработает суммарный результат по всем словам)

3. Алгоритм обработки каждого заданного слова. По имеющейся базе словарей — синонимов программа определяет группу синонимов к заданному слову.

4. Далее программа обрабатывает результат п.3, каждое слово в отдельности, составляя второй уровень синонимов.

5. Далее аналогично («раздуваем» облако возможных производных синонимов), до того момента, как синонимы закончатся, учитывая, что если слово один раз уже выводилось в результат, то оно больше не выводится.

6. На этап разработки этой идеи, программа должна спрашивать подтверждение каждые 50 уровней (дабы исключить бесконечную цепную обработку)

7. По завершению сбора облака производных синонимов, программа должна отобразить итоговый список синонимов по всем облакам и их суммарное количество, в порядке убывания.

Возможно использование немного отличного алгоритма:

Его можно будет обсудить.

Предлагайте цены.