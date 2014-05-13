Вычислить алгоритм

Требуется написать макросы для Виндоус 7. Обсуждение по С кайпу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно постараться из набор букв и цифр вычислить по какому алгоритму/формуле собраны эти знаки.
примерный код:
MF9R4XMEH
M4KARJEL4
MMFKJRAJR
MFAE949HX
для разбора и анализа выдам 2000 кодов. После того как найдется формула написать прогу.
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