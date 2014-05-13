Требуется написать макросы для Виндоус 7.

Приложение "Авторизация с распознаванием лица" Должно работать под windows store + db Sqlite. Вкратце опишу что нужно. Пользователь регистрируется в приложении - вводит имя, свой почтовый адрес, делает снимок себя родимого, снимок сохраняется в БД. При последующих ...
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