Требуется написать макросы для Виндоус 7.

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Требуется написать макросы для Виндоус 7. Обсуждение по С кайпу

10 лет назад
blan55
68 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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