Необходимо запрограммировать 5 методов безусловной нелинейной оптимизации, без ограничений для любых функций двух переменных (Покоординатный спуск, найскорейший, метод Пауэлля,+ 2 любых др., не использующие производную, можно Хука-Дживса (прямой поиск), и метод Розенброка). На выходе: график метода, оптимизированные величины, количество итераций и машинное время. По возможности протестировать на функции Розенброка

срок 4 дня

Язык Си++ в биледере или visio studio (мне нужна визуализация этого проекта)