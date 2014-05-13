Доработка приложения JavaScript

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка117 просмотров
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Имеется плагин для Оперы написанный на JavaScript возникла проблема с размером внутреннего хранилища плагина, место которое отведено в опере уже закончилось, необходимо сделать правку в плагине.

Расширение может запросить увеличение этой квоты, см. документацию: http://dev.opera.com/extensions/storage.html#property-sync-QUOTA_BYTES

Javascript
10 лет назад
magnam
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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