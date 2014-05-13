Собрать прошивку для роутера на openWRT

В общем, имеется роутер Zyxel Keenetic 4G II rev.A. (и не один).

Для него надо собрать прошивку (openwrt или что то другое).

Что должен делать роутер при включении:

1) Опрашиваем порт WAN, если интернет есть (static ip), используем это соединение, а если подключен usb модем, то держим usb модем как резервный

2) Опрашиваем порт USB. Если подключено устройство, определяем его (автоматически), т.е. определяем модем ли воткнут,

какой модем (модель) и т.п. После подключаемся к интернету (тоже автоматически определяем apn и другие настройки)

3) Если нет подключения ни по WAN, ни по usb модему то при длительном нажатии кнопки "wps" роутер подсоединяется к открытой сети Wi-Fi

3) Если установлено соединение с интернетом, то после поднимаем поверх него vpn туннель к серверу (pptp, либо l2tp, пока под вопросом)

4) Если vpn поднят, оповещаем об этом клиента (зажигаем какой-то из светодиодов)

5) Если модем завис в процессе использования, то перезагружаем его

Все подключения должны происходить автоматически (без участия юзера), более того доступ к роутеру для юзера запрещен.

Настройки vpn индивидуальны для каждого из роутеров (сервер, login/pass, ip внутри vpn и т.п.) и, значит, человек, прошивающий очередной роутер должен иметь возможность их менять.

Роутер в итоге должен поддерживать ВСЕ usb-модемы, которые он поддерживает в стандартной прошивке