Собрать прошивку для роутера на openWRT

Требуется написать макросы для Виндоус 7. Обсуждение по С кайпу
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В общем, имеется роутер Zyxel Keenetic 4G II rev.A. (и не один).
Для него надо собрать прошивку (openwrt или что то другое).
Что должен делать роутер при включении:
1) Опрашиваем порт WAN, если интернет есть (static ip), используем это соединение, а если подключен usb модем, то держим usb модем как резервный
2) Опрашиваем порт USB. Если подключено устройство, определяем его (автоматически), т.е. определяем модем ли воткнут,
какой модем (модель) и т.п. После подключаемся к интернету (тоже автоматически определяем apn и другие настройки)
3) Если нет подключения ни по WAN, ни по usb модему то при длительном нажатии кнопки "wps" роутер подсоединяется к открытой сети Wi-Fi
3) Если установлено соединение с интернетом, то после поднимаем поверх него vpn туннель к серверу (pptp, либо l2tp, пока под вопросом)
4) Если vpn поднят, оповещаем об этом клиента (зажигаем какой-то из светодиодов)
5) Если модем завис в процессе использования, то перезагружаем его
Все подключения должны происходить автоматически (без участия юзера), более того доступ к роутеру для юзера запрещен.
Настройки vpn индивидуальны для каждого из роутеров (сервер, login/pass, ip внутри vpn и т.п.) и, значит, человек, прошивающий очередной роутер должен иметь возможность их менять.
Роутер в итоге должен поддерживать ВСЕ usb-модемы, которые он поддерживает в стандартной прошивке
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