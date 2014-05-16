Создать в Autoplay Menu Designer Pro 4.4 для фотографа загрузчик. Чтобы был красивый. Из меню, чтобы открывал ави презентацию(тоесть кнопку на открытие видео). Кнопка открытие папки где фото будет. Кнопка контактов(новая страница с контактами). И кнопка сайт, будет вести на сайт. И текст и ещё что-то на ваше усмотрение, чтобы видно было что это фотограф. И естественно кнопку закрытия. Расчитываю красивую за 5000 уложиться в рублях.