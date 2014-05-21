Excell - сделать формулу для отбора строк

Есть главный лист с перечнем товаров, каждый товар имеет уникальный код. Есть оперативный лист, где представлены товары в наличии. Этот лист ежедневно меняется. Необходимо сделать для главного листа формулу (фильтр, макрос... что быстрее работает), чтобы каждый товар проверялся по оперативному листу и получал статус "Есть" или "Нет", чтобы можно было отфильтровать товары, которых нет.