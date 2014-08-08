Разработка приложения для Android и Apple

Есть сайт каталог бань города, нужно разработать приложение-каталог для смартфонов на популярные платформы. Информация должна частично подгружаться из базы данных сайта. Ищу человека, который хорошо разбирается в тематике приложений и имеет практический опыт. Так же нужно будет помочь выложить его для скачки, проконсультировать по общим вопросам работы с приложениями и т.д. У приложения нет дизайна. Функционал самый простой. Пролистать каталог, выбрать баню, просмотреть фото, прочитать инфу, узнать адрес, и телефон, позвонить в один клик. Главные критерии - это простота и нормальная работа на различных устройствах.