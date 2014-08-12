Нужна консультация по Android Apps

Нужна консультация специалиста по следующим вопросам:

1) Существует контент, который следует превратить в App и разместить для скачивания в Google Play

2) Настоящий App должен поддерживать возможность отображать рекламу

3) Контент представляет собой набор текста и изображение и предназначен для чтения.

4) Стоит задача принципиально НЕ делать эл. книгу в формате, допустим, fb2, которую можно прочесть в читалке Moon Reader и подобных.

5) Оптимальным на данном этапе рассматривается следующее решение: Объеденить контент с читалкой в один App. Допустим есть файл эл. книги fb2 и бесплатная читалка Moon Reader. Вопрос в том, насколько это возможно реализовать технически?

6) Рассмотреть вопрос целесообразности написания своей читалки.

7) Окончательный продукт представляется в следующем виде: Некая программа, работающая под Windows, куда будет импортироваться контент. В этой же программе можно будет задавть настройки рекламных баннеров. Далее эта программа осуществляет "пайку" контента, рекламного места и читалки и конвертирует их всех в конечный App, готовый для загрузки в Google Play.