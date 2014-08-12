Есть исходники приложения журнала для appstore киоска, весь функционал скачивания и просмотра готов. Нужно встроить: 1) Покупку журналов 2) Настройить что бы вся информация о ценах на журналы подгружалась с ...
Нужна консультация по Android Apps
Нужна консультация специалиста по следующим вопросам:
1) Существует контент, который следует превратить в App и разместить для скачивания в Google Play
2) Настоящий App должен поддерживать возможность отображать рекламу
3) Контент представляет собой набор текста и изображение и предназначен для чтения.
4) Стоит задача принципиально НЕ делать эл. книгу в формате, допустим, fb2, которую можно прочесть в читалке Moon Reader и подобных.
5) Оптимальным на данном этапе рассматривается следующее решение: Объеденить контент с читалкой в один App. Допустим есть файл эл. книги fb2 и бесплатная читалка Moon Reader. Вопрос в том, насколько это возможно реализовать технически?
6) Рассмотреть вопрос целесообразности написания своей читалки.
7) Окончательный продукт представляется в следующем виде: Некая программа, работающая под Windows, куда будет импортироваться контент. В этой же программе можно будет задавть настройки рекламных баннеров. Далее эта программа осуществляет "пайку" контента, рекламного места и читалки и конвертирует их всех в конечный App, готовый для загрузки в Google Play.
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