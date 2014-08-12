Видео плеер под Android, с управлением по wifi

Нужно разработать простой плеер файлов с SD карточки по команде поступившей через wifi.

Опишу ситуацию чтобы задача была понятнее.

Есть несколько телевизоров, к каждому подключен по hdmi разъему медиаплеер (например, что-то вроде http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9282347&hid=4165204, но другие предложения приветствуются).

На каждом плеере на карту памяти залиты видеофайлы.

Кроме того, есть сервер, на котором крутится управляющее приложение. По команде с сервера нужно включать/выключать нужный видеофайл на каждом из плееров.

Теперь дополнения:

1. нет нужды поддерживать разные кодеки, субтитры и т.п. Каким скажете кодеком сжимать видео - таким и сожмем, главное чтобы качество было норм. и размер не слишком большой.

2. никакого интерфейса на телевизорах быть не должно. Только вывод картинки.

3. Важно обеспечить небольшую задержку между приходом сигнала и началом воспроизведения.

4. кроме вывода видео есть еще одна задача - вывод надписей.

Если нужно вывести надпись, то сервер присылает куда ее вывести, каким цветом и сам текст.

Программа должна остановить видео (если оно играет) и нарисовать прямоугольник заданным цветом и вывести на него текст.

Существует 4 варианта расположения панели с текстом (сверху, снизу, справа, слева) и они должны быть независимы (т.е. можно вывести скажем слева на зеленом фоне, потом снизу на желтом, потом слева снять, потом вывести сверху синим и т.п.). Если включается видео - все панели с текстом пропадают.

Все тексты пишутся одним шрифтом, одного размера.

5. Очень желательно решить задачу в целом. Т.е. написать не только само приложение для плеера, но и разработать программу для сервера.

Предположительно логика такая: приложение на андроиде при включении начинает слушать определенный порт. Сервер делает запрос по всем клиентам wifi сети. Приложение отвечает на запрос и пересылает текст из файла "мой адрес.txt", чтобы сервер знал с каким именно плеером он общается. После этого по запросам от сервера программа просто выполняет действия (ну и желательно отвечает серверу, что команда была выполнена).

Если предложите другую схему работы - готов обсуждать.

Ориентир по бюджету - $500

Но возможно изменение суммы, в любую сторону, в зависимости от конкретного предложения и опыта исполнителя.