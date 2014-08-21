Kлиент под android и/или iOS

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Закрыт8 заявок156 просмотров

Есть несложный WCF сервис под винду (написан на С#)

Нужен клиент к нему.

AndroidiOS
11 лет назад
vladko4
46 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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