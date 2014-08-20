Платформа под геолакационное приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка129 просмотров

Привет!

Сразу говорим, что задание неконечное, нам нужен исполнитель который готов делиться опытом, отстаивать свою точку зрения, ответственно подойти к выполнения данного задания, а в перспективе продолжить работу над этим приложением т.к. это начальная простая платформа, а все тяжелые глобальные доработки будут после публикации в АппСтор

Нам нужно сделать платформу под геолакационное приложение с возможностью:

-Оставлять сообщения с гео.привязкой на карте

-Отображать ближайших пользователей

-Отображать местоположения Друзей

В данный момент видим 5 экранов

1. Регистрация

Нужен будет совет, каким способом лучше регистрировать пользователей

2.Лента

Две вкладки

а.Друзья+Сообщения друзей на карте

б.Люди рядом+Сообщения рядом

3.Карта

На ней будут отображаться:

-Гео.сообщения

-Люди рядом

-Друзья

4.Чат

Всё просто, обычная текстовая переписка

5.Push-уведомление

Если рядом гео.сообщение или друг

Для примера похожие приложения: mesay,Life360,Geochat,Acorn,Drops.

Приложение должно быть в АппСтор

Обязательное условие – личное общение в Москве.

В отклике просим указать обязательно:

Опыт разработки подобных приложений

Стоимость и сроки для каждого из экранов

Ваши комментарии/вопросы

Спасибо!

11 лет назад
innovstup
Кирилл 
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Библия для iOS

    $500

    Разработка приложения для чтения Библии, в соответствии с Техническим Заданием и предоставленным дизайном. Приложение предусматривает: а) Чтение текста Библии (стандартный функционал «читалок», прописан в ТЗ). б) Работу ...

    iOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка приложения под Surface Pro 3 (Win 8)

    Необходимо разработать приложение под Surface Pro 3 (Windows 8). Особенность приложение — работа со встроенной камерой и распознавание лица человека (подробнее описание в документе). Основные экраны: - Авторизация - ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение Android/iOS

    $550

    Нужно выполнить приложение для запуска аукционов на аренду спецтехники. В аттаче полное ТЗ, с тем, кто уверен, что сможет выполнить качественно – готов подробно обсудить в скайпе – indigo0251. Головной сайт ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ios, Быстрое всупление

    $250

    Требуется написать простенькое приложение для IOS, приложение будет иметь четыре кнопки. 1. первая кнопка будет обращаться к веб сервису "http://wway.org/test/test.asmx?op=HelloWorld" получать данные и выводить ...

    iOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Andriod приложение. Мониторинг цен.

    Без дизайна, отрисую все сам. Только разработка ПО. Краткое ТЗ. Небольшое приложение для мониторинга цен на определенную продукцию. Около 5-8 товаров. Эти товары продаются в большом количестве торговых ...

    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Видео плеер под Android, с управлением по wifi

    $500

    Нужно разработать простой плеер файлов с SD карточки по команде поступившей через wifi. Опишу ситуацию чтобы задача была понятнее. Есть несколько телевизоров, к каждому подключен по hdmi разъему медиаплеер (например, что-то ...

    Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Android приложение

    Добрый день! Требуется определить истинное значение кода, чтоб можно было в дальнейшем его менять под свои требования. Вот образец: [BEGIN] [CLASSES] {" original“:" A0 0F ***A 00 00 ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна консультация по Android Apps

    Нужна консультация специалиста по следующим вопросам: 1) Существует контент, который следует превратить в App и разместить для скачивания в Google Play 2) Настоящий App должен поддерживать возможность отображать рекламу ...

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад