Платформа под геолакационное приложение

Привет!

Сразу говорим, что задание неконечное, нам нужен исполнитель который готов делиться опытом, отстаивать свою точку зрения, ответственно подойти к выполнения данного задания, а в перспективе продолжить работу над этим приложением т.к. это начальная простая платформа, а все тяжелые глобальные доработки будут после публикации в АппСтор

Нам нужно сделать платформу под геолакационное приложение с возможностью:

-Оставлять сообщения с гео.привязкой на карте

-Отображать ближайших пользователей

-Отображать местоположения Друзей

В данный момент видим 5 экранов

1. Регистрация

Нужен будет совет, каким способом лучше регистрировать пользователей

2.Лента

Две вкладки

а.Друзья+Сообщения друзей на карте

б.Люди рядом+Сообщения рядом

3.Карта

На ней будут отображаться:

-Гео.сообщения

-Люди рядом

-Друзья

4.Чат

Всё просто, обычная текстовая переписка

5.Push-уведомление

Если рядом гео.сообщение или друг

Для примера похожие приложения: mesay,Life360,Geochat,Acorn,Drops.

Приложение должно быть в АппСтор

Обязательное условие – личное общение в Москве.

В отклике просим указать обязательно:

Опыт разработки подобных приложений

Стоимость и сроки для каждого из экранов

Ваши комментарии/вопросы

Спасибо!