Сайт есть, нужно сделать моб версию под иос и андроид.Для моба ничего нет, псд есть только для стандартного сайта.
Платформа под геолакационное приложение
Привет!
Сразу говорим, что задание неконечное, нам нужен исполнитель который готов делиться опытом, отстаивать свою точку зрения, ответственно подойти к выполнения данного задания, а в перспективе продолжить работу над этим приложением т.к. это начальная простая платформа, а все тяжелые глобальные доработки будут после публикации в АппСтор
Нам нужно сделать платформу под геолакационное приложение с возможностью:
-Оставлять сообщения с гео.привязкой на карте
-Отображать ближайших пользователей
-Отображать местоположения Друзей
В данный момент видим 5 экранов
1. Регистрация
Нужен будет совет, каким способом лучше регистрировать пользователей
2.Лента
Две вкладки
а.Друзья+Сообщения друзей на карте
б.Люди рядом+Сообщения рядом
3.Карта
На ней будут отображаться:
-Гео.сообщения
-Люди рядом
-Друзья
4.Чат
Всё просто, обычная текстовая переписка
5.Push-уведомление
Если рядом гео.сообщение или друг
Для примера похожие приложения: mesay,Life360,Geochat,Acorn,Drops.
Приложение должно быть в АппСтор
Обязательное условие – личное общение в Москве.
В отклике просим указать обязательно:
Опыт разработки подобных приложений
Стоимость и сроки для каждого из экранов
Ваши комментарии/вопросы
Спасибо!
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