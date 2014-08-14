Есть исходники приложения журнала для appstore киоска, весь функционал скачивания и просмотра готов. Нужно встроить: 1) Покупку журналов 2) Настройить что бы вся информация о ценах на журналы подгружалась с ...
Библия для iOS
Разработка приложения для чтения Библии, в соответствии с Техническим Заданием и предоставленным дизайном.
Приложение предусматривает:
а) Чтение текста Библии (стандартный функционал «читалок», прописан в ТЗ).
б) Работу с Избранным (Добавление текста в Избранное, просмотр, редактирование, организация).
в) Заметки к тексту (создание, редактирование, организация).
г) Базовые настройки (выбор фона; выбор размера и типа шрифта).
д) Просмотр изображений из памяти устройства.
Отсутствие репутации на данном ресурсе не является препятствием при наличии достойного портфолио. Сроки и прочие условия обсуждаются.
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