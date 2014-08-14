Ios, Быстрое всупление

Требуется написать простенькое приложение для IOS,

приложение будет иметь четыре кнопки.

1. первая кнопка будет обращаться к веб сервису "http://wway.org/test/test.asmx?op=HelloWorld" получать данные и выводить на страницу приложения.

2. вторая будет формировать xml

example1

example2

и сохранять его в папке wwfoldier в корневой папке.

3. 3 кнопка скачает картинку с интернета, откроет новое окно и разместит его там

4. 4 кнопка подключится к точке доступа вайфай, параметры вайфай можно задать жестко в приложении, либо вводит в текстовое поле

Приложение не является коммерческим и необходимо лишь для быстрого вступления в разработку на данной платформе, потому особенных стандартов решения не требую.

Требую лишь демонстрацию,

исходный код и ответы на вопросы которые я сформирую в течении 1 - 2 дня.

Среда разработки Xcode