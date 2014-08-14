Есть исходники приложения журнала для appstore киоска, весь функционал скачивания и просмотра готов. Нужно встроить: 1) Покупку журналов 2) Настройить что бы вся информация о ценах на журналы подгружалась с ...
Ios, Быстрое всупление
Требуется написать простенькое приложение для IOS,
приложение будет иметь четыре кнопки.
1. первая кнопка будет обращаться к веб сервису "http://wway.org/test/test.asmx?op=HelloWorld" получать данные и выводить на страницу приложения.
2. вторая будет формировать xml
example1
example2
и сохранять его в папке wwfoldier в корневой папке.
3. 3 кнопка скачает картинку с интернета, откроет новое окно и разместит его там
4. 4 кнопка подключится к точке доступа вайфай, параметры вайфай можно задать жестко в приложении, либо вводит в текстовое поле
Приложение не является коммерческим и необходимо лишь для быстрого вступления в разработку на данной платформе, потому особенных стандартов решения не требую.
Требую лишь демонстрацию,
исходный код и ответы на вопросы которые я сформирую в течении 1 - 2 дня.
Среда разработки Xcode
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