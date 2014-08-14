Есть исходники приложения журнала для appstore киоска, весь функционал скачивания и просмотра готов. Нужно встроить: 1) Покупку журналов 2) Настройить что бы вся информация о ценах на журналы подгружалась с ...
Приложение Android/iOS
Нужно выполнить приложение для запуска аукционов на аренду спецтехники.
В аттаче полное ТЗ, с тем, кто уверен, что сможет выполнить качественно – готов подробно обсудить в скайпе – indigo0251.
Головной сайт – f-a-p.ru/
АПИ написано, разработчик сайта готов помогать с написанием аппликации.
Опыт у нас в создании приложений есть, мы четко знаем, что хотим и чтобы вы могли понять понять как это может выглядеть – вот здесь можно скачать на андроид первое наше приложение play.google.com/store/app... – для арендодателей.
Также вероятно нужен будет дальнейший саппорт, обновления и т.д.
Срок, который хотим видеть: 7-10 дней, бюджет 20 000 руб. Возможна сделка без риска.
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