Приложение Android/iOS

Нужно выполнить приложение для запуска аукционов на аренду спецтехники.

В аттаче полное ТЗ, с тем, кто уверен, что сможет выполнить качественно – готов подробно обсудить в скайпе – indigo0251.

Головной сайт – f-a-p.ru/

АПИ написано, разработчик сайта готов помогать с написанием аппликации.

Опыт у нас в создании приложений есть, мы четко знаем, что хотим и чтобы вы могли понять понять как это может выглядеть – вот здесь можно скачать на андроид первое наше приложение play.google.com/store/app... – для арендодателей.

Также вероятно нужен будет дальнейший саппорт, обновления и т.д.

Срок, который хотим видеть: 7-10 дней, бюджет 20 000 руб. Возможна сделка без риска.