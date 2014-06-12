Есть 2 приложения (для заказчика и для исполнителя услуг), одно на swift, второе на Objective-C Нужен срочно кодер для доработки приложения на Objective-C, это задача номер 1. Есть разработанные ТЗ, оплата почасовая, заданий несколько. Просьба студиям не беспокоить.
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть мобильное приложение на операционной системе iOs, в котором необходимо сделать обновления. Мобильное приложение для владельцев спецтехники. https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%84%D0%B0%D0%BF/id873915598?mt=8Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Уважаемы специалисты, нужно реализовать следующий функционал, как в современных службах такси: сервер Asterix получает команду от нашего портала на звонок абонементу А с определенным сообщением и выбором действия, в котором, например, цифра 1 – соединить ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Приложение для исполнителей (партнеров портала): https://itunes.apple.com/us/app/aukciony-fap/id873915598?l=ru&ls=1&mt=8 - здесь нужно провести релиз с важными доработками, ТЗ предоставляю после общения Приложение для заказчиков услуг портала: https://itunes.apple.com/us/app/arenda-spectehniki-fap/id913211418?l=ru&ls=1&mt=8 - написано на Cordova, не обновлялось очень давно, необходимо будет перписывать, делать нативным, после ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Приложение для исполнителей (партнеров портала): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fap.apps Приложение для заказчиков услуг портала: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fap.auctions Задачи в ежемесячном режиме, проведение релизов. Есть старший разработчик - покажет, проконсульирует.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Для доработки разного функционала на сайте f-a-p.ru требуется разработчик со знанием php js mysql, если знаете еще и codeignater то вообще попадание 100%. Задачи в еженедельном режиме. Краткие примеры задач: - Вывод в админку ресурса балансов региональных ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $400
Сейчас уже есть приложение, выполненное на Cordova. Нужно полностью написать новое. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fap.auctions - это то, что сейчас есть, при разработке нужно использовать его как рабочий шаблон. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fap.apps - это еще одно наше приложение, при разработке ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть готовое действующее приложение для платформ Amdroid/Ios Реализовано оно в интерфейсе cordova Нужно переписать приложение, сделать его нативным под платформу Android.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт9 лет назад
Разработаны и опубликованы 2 мобильных-бизнес приложения. Оба не нативные, у обоих версии и на андроид и на иос. Нужен человек на удаленке на постоянную основу для саппорта приложений, добавления нового функционала, обновлений, исправления багов и ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $550
Нужно выполнить приложение для запуска аукционов на аренду спецтехники. В аттаче полное ТЗ, с тем, кто уверен, что сможет выполнить качественно – готов подробно обсудить в скайпе – indigo0251. Головной сайт – f-a-p.ru/ АПИ написано, ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть несколько вопросов, нужен специалист, который настроит нам хотя бы минимальную защиту на Сайт и поможет советами. И так: Пропускная способность портала: 1000 обращений в секунду на главную страницу 100 обращения в секунду на внутреннюю ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $140
внимательно читайте запрос. если по делу – пишите в скайп Порталу аренды спецтехники f-a-p.ru/ требуется проведение аудита на выявление негативных факторов, влияющих на поведенческий фактор. Т.е. в результате аудита должны быть представлены конкретные: а) обоснованные замечания ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт9 лет назад
Портал имеет 17 субдоменов по регионам, необходимо произвести аудит портала, вынести рекомендации по оптимизации его под поисковик Google, чтобы одновременно с этим сайт продолжал оставаться оптимизированным и под яндекс, предложить эффективную стратегию вывода портала по ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $110
Есть готовый ролик , но надо исправить небольшую часть содержания (поменять картинки). В вложение новый сюжет, места исправления помечены красным. Ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=oX4z_Qwn0B4 Исходники предоставляются.Видеомонтаж12 заявокЗакрыт10 лет назад
Федеральному порталу по аренде спецтехники требуется проведение массовой рекламной кампании на Авито. Объем 17 регионов (17 аккаунтов). На каждый аккаунт необходимо разместить от 250 до 500 объявлений за 2 месяца . Размещение объявлений четко по ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт10 лет назад
кто готов работать на дому ежедневно в утренние часы – читаем ТЗ. жду предложений в скайп indigo0251 рассмотрю предложения от агентств.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $432
В соответствии с ТЗ . Ориентир https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fap.appsМобильные приложения1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $432
В соответствии с ТЗ, ориентир https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fap.appsМобильные приложения1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо разработать приложение-личный кабинет. АПИ пишет наш программист, с Вас – собрать приложение. Уже есть приложение-редирект на мобильную версию сайта. Тем, кто заинтересуется, готов скинуть ТЗ.Мобильные приложения8 заявокЗакрыт10 лет назад