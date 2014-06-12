indigo076

Михаил indigo076

 
35 летРоссия/Ярославль
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
morozg
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$432
9 баллов
9 лет назад
Приложение F-A-P.ru на iOS
Миша всегда на связи и четко описывает задачу
только положительные впечатления от сотрудничества. Спасибо.
Ответный отзыв
morozg
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$432
9 баллов
9 лет назад
Приложение F-A-P для Андроид
Миша всегда на связи и четко описывает задачу
сотрудничество по данному проекту понравилось. Продолжаем работать с исполнителем по новым задачам.
Ответный отзыв