innovstup

Кирилл innovstup

 
31 годРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Android разработчик

    Здравствуйте! Ищем разработчика для продолжения работы над Android приложением, нынешний разработчик введёт вас в курс дела. Краткое описание приложения: Пока мы делаем только MVP для тестирования гипотез, но в дальнейшем это может перерасти в очень крупный проект. ...

    AndroidGit
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Срочно требуется бэкенд разработчик для android приложения

    Здравствуйте! Хотим найти специалиста по разработке серверной части для мобильного приложения android. Нужен человек умеющий грамотно проектировать архитектуру серверной части, следующий best practices и устоявшимся спецификациям. Краткое описание основного функционала приложения.  В целом это социальная сеть со ...

    Android
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн мобильного приложения

    Здравствуйте! Требуется разработать дизайн мобильного приложения под Android.  Пожалуйста, подробно изучите техническое задание и ответьте на следующие вопросы:  - Как быстро сможете приступить к разработке?  - Какой срок займет разработка?  - Какая будет стоимость разработки?  - На каких условиях вы ...

    AndroidПриложение для AndroidДизайн мобильного приложения
    Дизайн мобильных приложений21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Платформа под геолакационное приложение

    Привет! Сразу говорим, что задание неконечное, нам нужен исполнитель который готов делиться опытом, отстаивать свою точку зрения, ответственно подойти к выполнения данного задания, а в перспективе продолжить работу над этим приложением т.к. это начальная простая ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад