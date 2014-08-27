Здравствуйте! Ищем разработчика для продолжения работы над Android приложением, нынешний разработчик введёт вас в курс дела. Краткое описание приложения: Пока мы делаем только MVP для тестирования гипотез, но в дальнейшем это может перерасти в очень крупный проект. ...