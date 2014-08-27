Здравствуйте! Ищем разработчика для продолжения работы над Android приложением, нынешний разработчик введёт вас в курс дела. Краткое описание приложения: Пока мы делаем только MVP для тестирования гипотез, но в дальнейшем это может перерасти в очень крупный проект. ...
- Мобильные приложения5 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Хотим найти специалиста по разработке серверной части для мобильного приложения android. Нужен человек умеющий грамотно проектировать архитектуру серверной части, следующий best practices и устоявшимся спецификациям. Краткое описание основного функционала приложения. В целом это социальная сеть со ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Требуется разработать дизайн мобильного приложения под Android. Пожалуйста, подробно изучите техническое задание и ответьте на следующие вопросы: - Как быстро сможете приступить к разработке? - Какой срок займет разработка? - Какая будет стоимость разработки? - На каких условиях вы ...Дизайн мобильных приложений21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Привет! Сразу говорим, что задание неконечное, нам нужен исполнитель который готов делиться опытом, отстаивать свою точку зрения, ответственно подойти к выполнения данного задания, а в перспективе продолжить работу над этим приложением т.к. это начальная простая ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 лет назад