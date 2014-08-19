Нужна мобильная версия сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок143 просмотра

Сайт есть, нужно сделать моб версию под иос и андроид.Для моба ничего нет, псд есть только для стандартного сайта.

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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