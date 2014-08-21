Привет! Сразу говорим, что задание неконечное, нам нужен исполнитель который готов делиться опытом, отстаивать свою точку зрения, ответственно подойти к выполнения данного задания, а в перспективе продолжить работу над этим приложением ...
Программа для статистики под андроид.
Требуется написать программу для статистики использования СМС сообщения и Звонков, как входящих, так и исходящих. Можно писать не с нуля, а на основе существующих программ. Срок исполнения зависит от уровня знаний. Прошу стучать только опытных.
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