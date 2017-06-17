Нарисовать шапку группы Вконтакте

Необходимо нарисовать шапку группы ВК.

По примеру: http://c2n.me/3LdevcU.png

То есть фон в цвете основного цвета ВК, и заполненность небольшими фоновыми логотипами.

Логотипы должны быть: STEAM, ANDROID, APPLE, WINDOWS, Origin, GOG.com, GLEAM.IO.

Оплата на карту сбера, или яндекс, или вебмани, после демонстрации результата работы любым способом.

В случае успешного опыта работы будет ещё заказ на лого группы