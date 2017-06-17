Нарисовать шапку группы Вконтакте

Необходимо разработать дизайн сайта, для организации занимающейся обслуживанием 1С. Макет разрабатывался не дизайнером, предполагаются изменения. Обязательно жду от дизайнера интересных графических решений для оформления тех или иных блоков. В макете много объектов скомкано и сжаты, необходимо дать больше ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать шапку группы ВК.
По примеру: http://c2n.me/3LdevcU.png
То есть фон в цвете основного цвета ВК, и заполненность небольшими фоновыми логотипами.
Логотипы должны быть: STEAM, ANDROID, APPLE, WINDOWS, Origin, GOG.com, GLEAM.IO.
Оплата на карту сбера, или яндекс, или вебмани, после демонстрации результата работы любым способом.
В случае успешного опыта работы будет ещё заказ на лого группы
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