Нарисовать шапку группы Вконтакте

Дизайн сайтовЗавершен10 заявок266 просмотров
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Необходимо нарисовать шапку группы ВК.

По примеру: http://c2n.me/3LdevcU.png

То есть фон в цвете основного цвета ВК, и заполненность небольшими фоновыми логотипами.

Логотипы должны быть: STEAM, ANDROID, APPLE, WINDOWS, Origin, GOG.com,  GLEAM.IO.

Оплата на карту сбера, или яндекс, или вебмани, после демонстрации результата работы любым способом.

В случае успешного опыта работы будет ещё заказ на лого группы 

7 лет назад
igor_rnc2002
Игорь 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
MarinaPA
Марина 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
12 дней назад
7 лет назад
$4
1 день
Оперативно и профессионально. Крайне рекомендую!
Хороший вежливый Заказчик, оплата вовремя, всем рекомендую.
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