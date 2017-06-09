Редизайн сайта (векторная графика)

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок300 просмотров
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Требуется редизайн сайта и доработка в векторной графике (svg) + моб версия (адаптив)

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Что берем за основу - https://goo.gl/SqHxgk

Разработка дизайна форм - это обсуждаем отдельно.

Цену указывайте за дизайн 4 страниц.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
7 лет назад
Copy-Seo
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Claris
Крис 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$100
4 дня
Мошенник. Не выходил на связь, исчез, подставил по заказу и срокам. Я не стал оставлять негативный отзыв, а потом оказалось, что этому человеку ещё хватило наглости оставить негативный отзыв мне. Что ж.... Сказать, что я не рекомендую сотрудничество - это ничего не сказать и похвалить )
Работал с этим заказчиком пару месяцев назад. Сначала всё было в порядке и человек порадовал своим адекватным отношением к делам. Но кончилось тем, что я выслал клиенту примеры работы ( это, как раз, были последние страницы сайта ) и больше заказчика я не видел. При том, у нас висел открытый проект, что давало надежды на то, что человек одумается, т.к., эта работа шла через биржу и грозила обменом отзывами. Я честно не хотел ставить негативный отзыв и, сперва, решил, что, вдруг, заказчик неожиданно уехал в отпуск, давал ему время на проявление активности в работе. Всё же, мне совсем не улыбалось портить клиенту историю на сайте, хотя, меня это, казалось бы, вообще не должно волновать, это его собственная проблема? Общались через скайп и все письма, отправленные за эти 2 месяца (а писал я их порядка 4-5), были проигнорированы, хотя статус у клиента менялся (то есть, он был онлайн, уходил спать, был занят). Я всё понимаю - в жизни бывают разные ситуации и эту проблему можно было решить банальной беседой. Но человек решил уйти в глухой игнор.
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