Редизайн сайта (векторная графика)

Работал с этим заказчиком пару месяцев назад. Сначала всё было в порядке и человек порадовал своим адекватным отношением к делам. Но кончилось тем, что я выслал клиенту примеры работы ( это, как раз, были последние страницы сайта ) и больше заказчика я не видел. При том, у нас висел открытый проект, что давало надежды на то, что человек одумается, т.к., эта работа шла через биржу и грозила обменом отзывами. Я честно не хотел ставить негативный отзыв и, сперва, решил, что, вдруг, заказчик неожиданно уехал в отпуск, давал ему время на проявление активности в работе. Всё же, мне совсем не улыбалось портить клиенту историю на сайте, хотя, меня это, казалось бы, вообще не должно волновать, это его собственная проблема? Общались через скайп и все письма, отправленные за эти 2 месяца (а писал я их порядка 4-5), были проигнорированы, хотя статус у клиента менялся (то есть, он был онлайн, уходил спать, был занят). Я всё понимаю - в жизни бывают разные ситуации и эту проблему можно было решить банальной беседой. Но человек решил уйти в глухой игнор.