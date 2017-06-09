Редизайн сайта (векторная графика)

Магазин косметики из Израиля Желательно, что бы фрилансер уже работал с подобной тематикой. Хотела увидеть подобные работы, подробности моего проекта готова обсудить с кандидатами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется редизайн сайта и доработка в векторной графике (svg) + моб версия (адаптив)
страниц 4
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Что берем за основу - https://goo.gl/SqHxgk
Разработка дизайна форм - это обсуждаем отдельно.
Цену указывайте за дизайн 4 страниц.
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