Дизайн для писем (регистрация, забыли пароль)

Для главной страницы сайта https://goo.gl/fU4Ava под блоком "Выбрать квартиру" нужно разместить блок "Ход строительства". Там разместить: 1) По 1 фотографии с каждого месяца ( взять со страницы https://goo.gl/bEyjJG ) чтобы показать как идет стройка. 2) Планы на ближайшие 2 месяца (текст ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отрисовать два письма для сайта интернет казино, у сайта появился новый дизайн и теперь готовим под него новые письма.
Начинаем с самого необходимого: регистрационное и восстановление пароля.
Говорю сразу, письмо должно выглядеть не стандартно и быть 2017 года, то есть очень современное и с интересными решениями.
В пример письма приведу письмо из казино AzartPlay, концепция должна быть схожей, но оно уже достаточно старое и нужно сделать круче.
ТЗ
1)Вверху письма используется горизонтальная полоска отличительного цвета с надписью « Сайт не открывается?Для обхода блокировки перейдите по ссылке(слово ссылка и является ссылкой)
2)Дальше идет дизайнерская часть с нашим логотипом( логотип скину в PSD )
3)Идет поздравление с регистрацией и регистрационные данные «Поздравляем Вас с регистрацией в Casino (название скину потом)
Запомните данные вашего аккаунта и не разглашайте их посторонним
Номер счета 1234567 Пароль qwerty1234 (идет в виде таблицы : пример на скрине у азартплея)
4)Кнопка "Перейти в казино"
5) Нижняя шапка с информацией
Кнопки,логотип и ховеры могу предоставить.
Так же приветствуется креативность дизайнера,если предложит что-то интересное, то это будет добавлено в письмо.
В случаи,если письмо получатся крутыми,буду постоянно работать с этим человеком.
Если вы не сможете отрисовать как минимум такую же шапку как у азартплея, то не размещайте заявку.(шапка в примере)
Письмо должно быть адаптивным и открываться корректно и с мобильных устройств.
Срок 7 дней
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