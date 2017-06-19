Дизайн для писем (регистрация, забыли пароль)

Нужно отрисовать два письма для сайта интернет казино, у сайта появился новый дизайн и теперь готовим под него новые письма.

Начинаем с самого необходимого: регистрационное и восстановление пароля.

Говорю сразу, письмо должно выглядеть не стандартно и быть 2017 года, то есть очень современное и с интересными решениями.

В пример письма приведу письмо из казино AzartPlay, концепция должна быть схожей, но оно уже достаточно старое и нужно сделать круче.

ТЗ

1)Вверху письма используется горизонтальная полоска отличительного цвета с надписью « Сайт не открывается?Для обхода блокировки перейдите по ссылке(слово ссылка и является ссылкой)

2)Дальше идет дизайнерская часть с нашим логотипом( логотип скину в PSD )

3)Идет поздравление с регистрацией и регистрационные данные «Поздравляем Вас с регистрацией в Casino (название скину потом)

Запомните данные вашего аккаунта и не разглашайте их посторонним

Номер счета 1234567 Пароль qwerty1234 (идет в виде таблицы : пример на скрине у азартплея)

4)Кнопка "Перейти в казино"

5) Нижняя шапка с информацией

Кнопки,логотип и ховеры могу предоставить.

Так же приветствуется креативность дизайнера,если предложит что-то интересное, то это будет добавлено в письмо.

В случаи,если письмо получатся крутыми,буду постоянно работать с этим человеком.

Если вы не сможете отрисовать как минимум такую же шапку как у азартплея, то не размещайте заявку.(шапка в примере)

Письмо должно быть адаптивным и открываться корректно и с мобильных устройств.

Срок 7 дней