Дизайн для писем (регистрация, забыли пароль)

Дизайн сайтовЗавершен9 заявок184 просмотра
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Нужно отрисовать два письма для сайта интернет казино, у сайта появился новый дизайн и теперь готовим под него новые письма. 

Начинаем с самого необходимого: регистрационное и восстановление пароля. 

Говорю сразу, письмо должно выглядеть не стандартно и быть 2017 года, то есть очень современное и с интересными решениями. 

В пример письма приведу письмо из казино AzartPlay, концепция должна быть схожей, но оно уже достаточно старое и нужно сделать круче. 

ТЗ 

1)Вверху письма используется горизонтальная полоска отличительного цвета с надписью « Сайт не открывается?Для обхода блокировки перейдите по ссылке(слово ссылка и является ссылкой) 

2)Дальше идет дизайнерская часть с нашим логотипом( логотип скину в PSD )  

3)Идет поздравление с регистрацией и регистрационные данные «Поздравляем Вас с регистрацией в Casino (название скину потом)

Запомните данные вашего аккаунта и не разглашайте их посторонним 

Номер счета 1234567 Пароль qwerty1234 (идет в виде таблицы : пример на скрине у азартплея) 

4)Кнопка "Перейти в казино" 

5) Нижняя шапка с информацией  

Кнопки,логотип и ховеры могу предоставить. 

Так же приветствуется креативность дизайнера,если предложит что-то интересное, то это будет добавлено в письмо. 

В случаи,если письмо получатся крутыми,буду постоянно работать с этим человеком. 

Если вы не сможете отрисовать как минимум такую же шапку как у азартплея, то не размещайте заявку.(шапка в примере)

Письмо должно быть адаптивным и открываться корректно и с мобильных устройств.

Срок 7 дней

7 лет назад
Daninga
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
kate_gaidai
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
7 лет назад
$60
3 дня
Очень рад,что нашел Катю на просторах веблансера) Работа выполнена на отлично, ко всем правкам прислушивалась,быстро редактировала и без креатива не обошлось) Буду сотрудничать и дальше - всем советую!
Очень рада совместной работе!)) Всегда на связи, во время оплата и четкая постановка задачи, всем рекомендую такого заказчика! Очень довольна)
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