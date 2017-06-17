Редизайн сайта для женского журнала

$400
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка117 просмотров
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Дизайн сайтаРедизайн сайта
7 лет назад
360focus
Айжан 
42 годаКазахстан
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Aleksis377
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$400
5 дней
Сделал все очень быстро! Все правки так же очень оперативные, а сам дизайн выше всяких похвал!
С каждым новым проектом все больше и больше получаю удовольствия от сотрудничества :) Спасибо за интересные проекты! Мои рекомендации!
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