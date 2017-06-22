Шапка для письма и баннер для соц сетей.

Добрый день,

Для компаний 4logist.com хотим создать фирменный стиль/графику

Для письма:

Мы каждый месяц высылаем что нового в системе и другую информацию нашим клиентам. Нужна шапка 600х90 px

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Чем мы занимаемся:

Мы разработчики софта ЦРМ сиситемы для транспортных и логистических фирм. Упрощаем и ускоряем их работу, документооборот и т.д Что показывать в банере не знаем. Может наш дизайн. Может принцип и удобство.

Визуал может быть везде одинаковый

Интересна цена работы и сроки.