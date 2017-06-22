Шапка для письма и баннер для соц сетей.

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок181 просмотр
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Добрый день, 

Для компаний 4logist.com хотим создать фирменный стиль/графику 

Для письма: 

Мы каждый месяц высылаем что нового в системе и другую информацию нашим клиентам. Нужна шапка 600х90 px 

FB

VKInstagramYoutubeGoogle+

﻿http://tilda.education/articles-images-for-social

Чем мы занимаемся: 

Мы разработчики софта ЦРМ сиситемы для транспортных и логистических фирм. Упрощаем и ускоряем их работу, документооборот и т.д  Что показывать в банере не знаем. Может наш дизайн. Может принцип и удобство. 

Визуал может быть везде одинаковый 

Интересна цена работы и сроки. 

7 лет назад
Jucas
40 летЛитва
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
A9955017818
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$20
2 дня
Спасибо за оперативную работу и за предложеные варианты решения нашей задачи. Довольны как исполнением так и сроками. Обязательно еще поработаем.
Спасибо за заказ, всё отлично)
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