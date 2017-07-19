Страница ведущего свадеб – лендинг + мобильная версия.

Всем Добрый день.

Ищу выдающегося дизайнера с превосходным (дорогим) чувством вкуса композиции и цвета для своей личной страницы ведущего.

Задание (то, каким я вижу страницу) и разрешенная цветовая гамма в приложении.

Розовый, лиловые цвета запрещены. «Няшная», «девчачья» мультипликация также под запретом.

В целом требуется простой (незатейлевый) и "дорогой" дизайн.

Целевая группа – люди с высшем образованием, уверенно стоящие на ногах и ищущие качественный отдых. Работы, которые_ к сожалению, не прошли по заданию также в приложении.

Есть фотографии, которые можно использовать на странице после ретуширования.

Предоплата 20 %