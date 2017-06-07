Сайт, его дизайн + логотип

Добрый день!

Хотел заказать аналитический сайт на тему финансов (фондового рынка). Особое внимание уделяю именно дизайну сайта, поэтому обращаюсь к вам (понравилось портфолио). Вы занимаетесь только дизайном сайта или также его созданием?

Требуется также логотип компании. Название Simba Investments. Идет в честь персонажа "Король Лев") Соответственно, нужен логотип со львом такой, чтобы он одновременно не был детским, но при этом креативным. То есть необходим такой дизайн, чтобы привлечь аудиторию 25+. Повторюсь, тема - инвестирование. Может это будет вместе с каким-то графиком или что-то в этом духе. Будет очень интересно услышать ваши предложения.

В целом, сайт хочу сделать светлым, не мрачным.

Буду рад обсудить все детали, в том числе стоимость.